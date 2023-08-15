В Иране заявили, что США всегда пытались навязать всем однополярную систему

Азиз Насирзаде выступил в Москве на MCIS-2023.

Американские власти всегда стремились навязать миру однополярную систему международных отношений. Соответствующее заявление в ходе выступления на XI Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2023) сделал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Азиз Насирзаде.

США всегда пытались навязать миру однополярную систему международных отношений. Азиз Насирзаде, генерал ВС Ирана

Иностранный специалист заметил, что власти США играли и играют главную роль в создании военных кризисов по всему миру. Он уверен в том, чт в Вашингтоне не собираются мириться с закатом собственной гегемонии на геополитической арене.

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Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда