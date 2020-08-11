В Иране считают, что Трамп заявил о сделке с Тегераном для привлечения голосов

Тегеран не верит словам американского президента, так ка у него было четыре года на улучшении отношений с Ираном.

В Иране считают, что Дональд Трамп заявил о сделке с Тегераном для привлечения голосов. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель правительства Али Рабии. Чиновник отметил, что даже если американского политика переизберут на второй срок, то он все равно продолжит политику давления на Иран.

Представляется, что последние заявления не имеют никакой другой цели, кроме привлечения голосов на выборах Али Рабии, официальный представитель правительства Ирана

Напомним, что ранее президент США рассказал журналистам, что заключит соглашение с Тегераном спустя месяц после своего переизбрания. В Иране отметили, что у Трапа было четыре года на то, чтобы "выбрать правильный путь" к успешной дипломатии с Тегераном.

Он не только не сделал этого, но и допустил самые крупные ошибки для США за последние десятилетия Али Рабии, официальный представитель правительства Ирана

Дональд Трамп заявил о вмешательстве в выборы.

Видео: YouTube / Ron"s been here, ABC News