В Иране поддержали идею переноса штаб-квартиры ООН из США

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что у американской стороны нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН.

В комментарии ТАСС глава государства заявил, что Тегеран готов проголосовать за "переезд" штаб-квартиры ООН из Вашингтона в случае появления подобной идеи.

Роухани заявил, что в настоящее время власти Ирана не заинтересованы в визите в Америку. Он считает, что Вашингтон ведет неправильную политику, не пуская кого-либо на мероприятия ООН.

Отметим, что ранее американские власти на время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ограничили передвижения президента Ирана. Он не может покидать пределы штаб-квартирв ООН и имеет особое разрешение на пребывание в отеле.

Также на Генассамблее выступила экологическая активистка Грета Тунберг, о феномене которой расскзаали Piter.TV.

Фото: Pixabay

Видео: Iran International ايران اينترنشنال / YouTube