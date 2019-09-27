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В Иране поддержали идею переноса штаб-квартиры ООН из США

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Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что у американской стороны нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН.

В комментарии ТАСС глава государства заявил, что Тегеран готов проголосовать за "переезд" штаб-квартиры ООН из Вашингтона в случае появления подобной идеи. 

Роухани заявил, что в настоящее время власти Ирана не заинтересованы в визите в Америку. Он считает, что Вашингтон ведет неправильную политику, не пуская кого-либо на мероприятия ООН.

Отметим, что ранее американские власти на время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ограничили передвижения президента Ирана. Он не может покидать пределы штаб-квартирв ООН и имеет особое разрешение на пребывание в отеле.

Также на Генассамблее выступила экологическая активистка Грета Тунберг, о феномене которой расскзаали Piter.TV.

Фото: Pixabay

Видео: Iran International ايران اينترنشنال / YouTube

Теги: иран, оон, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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