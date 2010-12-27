В Индии мужчина отрубил руку подруге, не отдавшей ему зарядку от телефона

Молодой человек напал на девушку из-за зарядного устройства.

В Индии молодой человек отрубил руку 15-летней знакомой за то, что она не хотела возвращать зарядное устройство его брата. Инцидент произошел утром 23 августа. Мужчина подошел к девушке на рынке в штате Уттар-Прадеш и потребовал от должницы отдать зарядку от мобильного телефона. Пострадавшая ответила отказом, за что и была ранена.

Сейчас напавший индиец находится под арестом. Злоумышленника задержали свидетели преступления.

Местные жители выдвинули другу теорию случившегося. По слухам, молодой человек жил рядом с семьей жертвы, хотел добиться ее внимания, но девушка игнорировала поклонника и отвергала его ухаживания. Вспыльчивый мужчина не выдержал такого отношения и наказал девушку.

Фото: Pixabay.com