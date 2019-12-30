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В Индии мужчина на дне рождения дочки взял в заложники 20 человек
Сегодня, 8:51
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MShaffter

В Индии мужчина на дне рождения дочки взял в заложники 20 человек

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Мужчина ранее был осужден на пожизненное за жестокое преступление, но вышел по УДО.

В Индийском селе мужчина пригласил детей и женщин на день рождения дочери и взял гостей в заложники.

ТАСС сообщает, что в индийском селе штата Уттар-Прадеш мужчина взял в заложники 20 человек, в основном это дети. Сообщается, что мужчина был осужден на пожизненное за убийство, но был освобожден по УДО. Он сам пригласил женщин и детей на день рождения дочери, а во время празднования взял гостей в заложники, заперев их в подвале дома.

В результате стрельбы были ранены двое полицейских и местный житель. Удалось ли освободить к этому моменту заложников, не известно.

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Фото: Piter.TV

Теги: в мире, заложники, мировые новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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