В Индии мужчина на дне рождения дочки взял в заложники 20 человек

В Индийском селе мужчина пригласил детей и женщин на день рождения дочери и взял гостей в заложники.
ТАСС сообщает, что в индийском селе штата Уттар-Прадеш мужчина взял в заложники 20 человек, в основном это дети. Сообщается, что мужчина был осужден на пожизненное за убийство, но был освобожден по УДО. Он сам пригласил женщин и детей на день рождения дочери, а во время празднования взял гостей в заложники, заперев их в подвале дома.
В результате стрельбы были ранены двое полицейских и местный житель. Удалось ли освободить к этому моменту заложников, не известно.
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Фото: Piter.TV
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