В Иглинском районе Башкирии в результате аварии погибло 9 человек

Ранее сообщалось о пяти жертвах.

В результате аварии в Иглинском районе Башкирии погибло девять человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГИБДД по республике.

По уточненным данным, в результате столкновения микроавтобуса и фуры погибло 9 человек. Ранее было известно о пяти жертвах ДТП.

Имеется информация о девяти погибших. Сообщил сотрудник пресс-службы

На месте происшествия работают экстренные службы.