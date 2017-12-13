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В Иглинском районе Башкирии в результате аварии погибло 9 человек
Вчера, 18:15
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ProkVad
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В Иглинском районе Башкирии в результате аварии погибло 9 человек

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Ранее сообщалось о пяти жертвах.

В результате аварии в Иглинском районе Башкирии погибло девять человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГИБДД по республике.

По уточненным данным, в результате столкновения микроавтобуса и фуры погибло 9 человек. Ранее было известно о пяти жертвах ДТП.

Имеется информация о девяти погибших.

Сообщил сотрудник пресс-службы

На месте происшествия работают экстренные службы.

По предварительным данным, около 15:30 мск во вторник на федеральной автодороге М5 на 1546 км, близ Улу-Теляка столкнулись грузовик МАН и микроавтобус "Мерседес Спринтер". В салоне автобуса могли находиться 12 пассажиров.

Сообщается в издании "Интерфакс-Приволжье"

Теги: авария , башкирия , дтп , жертвы
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

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