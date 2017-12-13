В Иглинском районе Башкирии в результате аварии погибло 9 человек

В результате аварии в Иглинском районе Башкирии погибло девять человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГИБДД по республике.
По уточненным данным, в результате столкновения микроавтобуса и фуры погибло 9 человек. Ранее было известно о пяти жертвах ДТП.
Имеется информация о девяти погибших.
Сообщил сотрудник пресс-службы
На месте происшествия работают экстренные службы.
По предварительным данным, около 15:30 мск во вторник на федеральной автодороге М5 на 1546 км, близ Улу-Теляка столкнулись грузовик МАН и микроавтобус "Мерседес Спринтер". В салоне автобуса могли находиться 12 пассажиров.
Сообщается в издании "Интерфакс-Приволжье"