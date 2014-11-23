Молодой человек вместе с двумя друзьями на машине выехали из Петербурга в село Териберка за Мурманском, чтобы покататься на кайтах.

В Хибинах погиб петербургский сноубордист. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщила "Фонтакте" его девушка Анастасия.

В четверг, 25 марта, 29-летний Герман вместе с двумя друзьями на машине выехали из Петербурга в село Териберка за Мурманском, чтобы покататься на кайтах. Но по пути они решили остановиться в Хибинах, чтобы покататься на сноуборде. Однако после 15 лет увлечения сноубордом молодой человек погиб, не доехав до места назначения.

Девушка узнала о гибели молодого человека от друзей, с которыми Герман отправился в путешествие.

Это был прекрасный человек с добрым сердцем. Отзывчивый, открытый, весёлый, душа компании поделилась Анастасия в Instagram погибшего.

Ранее мы писали, что дети, попавшие под лавину в Хибинах, отправятся на выходных в Петербург.

Фото: Википедия