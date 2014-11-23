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В Хибинах погиб петербургский сноубордист
Сегодня, 22:33
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kraratau27

В Хибинах погиб петербургский сноубордист

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Молодой человек вместе с двумя друзьями на машине выехали из Петербурга в село Териберка за Мурманском, чтобы покататься на кайтах.

В Хибинах погиб петербургский сноубордист. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщила "Фонтакте" его девушка Анастасия. 

В четверг, 25 марта, 29-летний Герман вместе с двумя друзьями на машине выехали из Петербурга в село Териберка за Мурманском, чтобы покататься на кайтах. Но по пути они решили остановиться в Хибинах, чтобы покататься на сноуборде. Однако после 15 лет увлечения сноубордом молодой человек погиб, не доехав до места назначения. 

Девушка узнала о гибели молодого человека от друзей, с которыми Герман отправился в путешествие. 

Это был прекрасный человек с добрым сердцем. Отзывчивый, открытый, весёлый, душа компании

поделилась Анастасия в Instagram погибшего. 

Ранее мы писали, что дети, попавшие под лавину в Хибинах, отправятся на выходных в Петербург

Фото: Википедия 

Теги: смерть, хибины
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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