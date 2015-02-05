В Херсонской области восстановили работу мобильной связи в 13 населенных пунктах

В ГУ МЧС рассказали о том, какая помощь оказывается гражданам региона со стороны экстренного ведомства.

Работа мобильной связи на территории Херсонской области восстановлена в 13 населенных пунктах, попавших в зону затопления Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ГУ МЧС России. Эксперты заметили, что работа велась аварийными бригадами. На текущий момент энергетическое снабжение полностью восстановлено по штатной схеме в четырех местных населенных пунктах, еще в трех - по временной схеме. Коммунальные службы занимаются также вывозом мусора, откачкой воды из домов, восстановлению транспортной инфраструктуры. Дополнительно специалисты оказывают гражданам нового региона страны адресную поддержку.

При поступлении заявки от местных жителей им доставляют продукты питания, питьевую воду, оказывают помощь в эвакуации и проведении аварийно-восстановительных работ. пресс-служба ГУ МЧС Росс ии

Для того, чтобы не допустить вспышки инфекционных заболеваний, специалисты из экстренного ведомства проводят санитарную обработку территории. Дополнительно дезинфекционные мероприятия организованы внутри помещений, которые недавно освободились от воды, а также на придомовых территориях, в общественных местах. Там работают оценочные комиссии, которые занимаются регистрацией утраченного и поврежденного жилья и имущества. Специалисты оформляют документы на получение населением компенсационных выплат.

На юго-востоке Москвы потушили пожар на территории завода.

Фото и видео: ГУ МЧС России