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В Херсонской области на время парализовали дроны ВСУ, атаковав ретранслятор

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Владимир Сальдо рассказал о выполнении задачи на СВО рязанскими десантниками.

Ударный дрон рязанских десантников группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции ликвидировал украинский ретранслятор, расположенный на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Соответствующее заявление сделал глава нового региона страны Владимир Сальдо. Чиновник объяснил, что действия беспилотника позволили временно парализовать управления БПЛА у противника.

Расчет десантников-"дроноводов", получив задачу, вылетел для уничтожения цели. FPV-дрону понадобилось несколько минут, чтобы пересечь реку на херсонском направлении и ударить по украинскому ретранслятору.

сообщение Минобороны РФ

Напомним, что боевые расчеты БПЛА отечественных десантников работают по правому берегу Днепра. Они находят и ликвидируют укрепления, технику и личный состав армии киевского режима, которые пытаются провести ротацию живой силы и закрепится на левом берегу.

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо

Теги: беспилотники, владимир сальдо, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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