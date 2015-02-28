Решением судя пять мигрантов будут выдворены за пределы страны.

В Хакасии выявили нелегальных мигрантов, задействованных на капремонте школы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, мигранты осуществляли капитальный ремонт в школе села Табат без необходимых разрешительных документов. В отношении 10 иностранцев полицейские составили административные протоколы. Решением судя пять мигрантов будут выдворены за пределы страны. Всего по результатам рассмотрения наложено штрафов в размере 21 тысяч рублей.

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