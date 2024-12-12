В Саратове ликвидировали подпольный покерный клуб

Полиция и Росгвардия пресекли незаконную деятельность игрового зала.

На территории города Саратова российские правоохранительные органы при силовой поддержке СОБР от Росгвардии ликвидировали подпольный покерный клуб. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД через социальные сети. Известно, что ранее оперативники выявили факт незаконной организации и проведения азартных игр. Помещение функционировало в здании бывшего ночного клуба, расположенного в Кировском районе местной административной столицы.

На момент визита полицейских в помещении находились пятеро мужчин и одна женщина. С места происшествия стражи правопорядка изъяли игральный стол, карты и покерные фишки. пресс-служба полиции по Саратовской области

Оперативники установили, что заведение работало в закрытом режиме, с соблюдением мер конспирации и с осуществлением денежных ставок клиентами. По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа