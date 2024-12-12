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В Саратове ликвидировали подпольный покерный клуб

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Полиция и Росгвардия пресекли незаконную деятельность игрового зала.

На территории города Саратова российские правоохранительные органы при силовой поддержке СОБР от Росгвардии ликвидировали подпольный покерный клуб. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД через социальные сети. Известно, что ранее оперативники выявили факт незаконной организации и проведения азартных игр.  Помещение функционировало в здании бывшего ночного клуба, расположенного в Кировском районе местной административной столицы.

На момент визита полицейских в помещении находились пятеро мужчин и одна женщина. С места происшествия стражи правопорядка изъяли игральный стол, карты и покерные фишки.

пресс-служба полиции по Саратовской области

Оперативники установили, что заведение работало в закрытом режиме, с соблюдением мер конспирации и с осуществлением денежных ставок клиентами. По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ.

Петербургские полицейские задержали участника конфликта в автобусе.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: азартные игры, мвд, покерный клуб, регионы, саратовская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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