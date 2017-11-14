В Хакасии отчим насмерть забил 1,5 годовалого ребенка

Появились жуткие подробности трагедии, которая произошла в населенном пункте Абаза Республики Хакасия.

Жуткая трагедия произошла в городе Абаза 11 ноября сего года: в больницу поступил малыш в возрасте 1 года и 5 месяцев с черепно-мозговой травмой.

Как удалось выяснить следственному комитету. 22-летняя мать стала недавно проживать с 28-летним мужчиной. 11 ноября молодая женщина уложила спать ребенка в кроватку и вышла в магазин. Вернувшись, она обнаружила ребенка с телесными повреждениями и вызвала "скорую". Малыша срочно госпитализировали, а затем самолетом доставили в республиканскую клиническую больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, ребенка спасти не удалось. От полученных травм он скончался 12 ноября.

По подозрению в убийстве малыша был задержан сожитель матери. Заведено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Piter.TV сообщал 10 ноября о подобной трагедии в Воронеже. Отчим жестоко истязал, а затем забил насмерть 2х годовалую падчерицу.

Видео: Piter.TV