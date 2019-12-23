В Хакасии из-за красивого снимка разбилась насмерть при падении со скалы молодая женщина

Женщина не удержалась на краю скалы и упала с высоты 50 метров.

В Хакасии из-за красивого кадра погибла 34-летняя женщина.

Следственные органы СКР выясняют обстоятельства гибели 34-летней женщины. Как удалось установить, 7 июля, на горе Ойха Курагинского района со стороны реки Туба отдыхала компания из 3 мужчин и 3 женщин. Компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент компания решила фотографироваться на краю скалы. Одна из женщин не удержала равновесие и упала со скалы с высоты 50 метров. От полученных травм она погибла на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото:Instagram/zhenechkapinaeva