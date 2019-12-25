В Хакасии обнаружили мертвыми пропавших 3 июля туристов

Мужчины отправились в труднодоступное место на отдых и пропали.

В Хакасии найдены мертвыми двое туристов, которые отправились в урочище Гальцы.

Региональные следственные органы по Республике Хакасия сообщают об обнаружении пропавших с 3 июля двух мужчин. Они найдены мертвыми. Туристы отправились 3 июля в труднодоступное место на отдых в урочище Гальцы и пропали. При первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причин смерти назначена экспертиза.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия по извлечению тел погибших с места обнаружения. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти туристов. СУ СК РФ по Республике Хакасия

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото:Instagram/dubinin_2307