На Камчатке на вершине вулкана Ключевская сопка у альпиниста отказали ноги

Сам он без сознания.

На Камчатке идет операция по спасению альпиниста, который потерял способность самостоятельно спуститься с самого высокого вулкана Евразии (4 875 метров).

МЧС России по Камчатке сообщает, что утром 6 июля к ним поступило сообщение, что в 200 метрах от кратера вулкана Ключевская сопка один из двух альпинистов, которые совершали восхождение на вулкан, потерял способность самостоятельно передвигаться. Сначала у мужчины отказали ноги, а затем он потерял сознание.

На помощь альпинисту из Петропавловска-Камчатского выдвинулась специализированная бригада спасателей. В составе группы 2 водителя высокопроходимого автомобиля "Вепрь", которые будут осуществлять беспрерывную дорогу до поселка Ключи и 6 спасателей с альпинистской подготовкой. Прибытие ожидается к утру 7 июля. Сама спасательная операция будет зависеть от погодных условий. В Ключах к группе спасателей присоединятся еще 3 местных специалиста.

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Фото: МЧС РФ по Камчатке