Решением судов 22 иностранных гражданина приговорены к выдворению за пределы страны.

В Хабаровском крае на стройплощадках выявили 156 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники ведомства организовали проверки 185 строительных объектов, на которых работали иностранцы и лица без гражданства. По результатам рейдов выявлено 257 правонарушений. Отмечается, что большинство нелегалов не соблюдали правила режима пребывания на территории РФ. Остальные нарушители привлечены к ответственности за незаконное привлечение и использование иностранцев в качестве работников.

Решением судов 22 иностранных гражданина приговорены к выдворению за пределы страны. Еще 36 мигрантам запретили въезд в РФ.

Ранее мы сообщали, что в Республике Коми задержали нетрезвого водителя.

Видео: УМВД по Хабаровскому краю