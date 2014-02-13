Сейчас шоферы уволены.

В Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров ради намаза. Об этом рассказали очевидцы произошедшего. Инцидент произошел 11 сентября по маршруту общественного транспорта, следовавшего под номером 25. Отказались продолжать движение сразу несколько шоферов.

Проведено служебное расследование по факту высадки пассажиров из автобусов. Водители, высадившие пассажиров, уволены. С водительским составом проведено собрание, на котором рассмотрена данная ситуация. пресс-служба городского управления по транспорту и промышленности

Чиновники уточнили, что предупредили своих сотрудников о необходимости следить за графиком движения рейсов. Руководство транспортном компании принесло извинения пассажирам, попавшим в затруднительную ситуацию.

Инкассаторская машина и автобус столкнулись на Ветеранов.

Фото и видео: Telegram / "Подъём"

