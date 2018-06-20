Под Хабаровском сгорели два корпуса детского лагеря

В сети опубликованы кадры пожара и его последствий.

Сегодня в ночь на 3 апреля в Хабаровском крае произошел пожар в детском оздоровительном лагере.

Сигнал о возгорании в детском лагере "Океан" поступил в МЧС в 2 часа 48 минут по местному времени. Лагерь расположен в пригороде города Хабаровска в районе с. Воронежское-1. О пожаре сообщил сторож лагеря. В 03.46 пожар локализован на площади 600 кв. м. В 04.54 ликвидация открытого горения. Полностью пожар был потушен около 8 часов утра. Два деревянных корпуса выгорели полностью.

ДОЛ "Океан" работает только в зимнее время. Никто не пострадал.

Видео: YouTube/DVHab Сайт Хабаровска

Фото: ВК, ЧП Хабаровск | ДТП/ Аварии/ Беспредел