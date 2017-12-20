В Хабаровске первое свидание закончилось убийством студентки

Появились подробности жуткого убийства 21-летней студентки.

Трагедия произошла 15 декабря в Хабаровске. В правоохранительные органы обратилась мать 21-летней девушки с заявлением о пропаже. Она сообщила, что утром девушка отправилась на занятия в ВУЗе и домой не вернулась.

Благодаря грамотной работе правоохранителей вскоре удалось вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний безработный местный житель, который был ранее судим за грабеж. Задержанный признался в преступлении и показал, где спрятал жертву.

Как удалось выяснить, мужчина познакомился с девушкой на остановке и позвал погулять. Во время прогулки между ними произошла ссора, в ходе которой новый знакомый вытащил из кармана зарядный шнур для телефона и задушил девушку. Тело он спрятал в овраг и присыпал снегом.

Активную роль в расследовании преступления принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю, которые в короткие сроки установили личность злоумышленника и задержали его. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. СУ СК РФ по Хабаровскому краю

Расследование уголовного дела продолжается

Видео: Piter.TV