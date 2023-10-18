В ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников в случае прекращения огня

Муса Абу-Марзук выдвинул требование к Израилю.

Радикальное движение ХАМАС готово отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня на территории регионального конфликта. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Al-Jazeera сделал член политического бюро палестинского анклава Муса Абу-Марзук. Таким образом специалист ответил на соответствующий вопрос ведущего программы. Эксперт добавил, что из-за интенсивных обстрелов со стороны еврейского государства сейчас невозможно отпустить людей на свободу.

Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей. Муса Абу-Марзук, представитель ХАМАС

Напомним, что представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обейда заявил общественности о том, что в секторе Газа располагаются около 250 пленных. При этом 22 заложника стали жертвами при израильских ударах.

Число пропавших россиян в результате палестино-израильского конфликта возросло до девяти.

Фото и видео: YouTube / Al Jazeera Mubasher قناة الجزيرة مباشر