В Грязях женщина убила подругу и ее трехлетнюю дочь из-за зависти

Зависть к счастью подруги привела к двойному убийству.

Вечером 28 октября в городе Грязи Липецкой области женщина жестоко зарезала подругу вместе с ее трехлетней дочкой. Причиной поножовщины стала банальная зависть к семейному счастью.

Стало известно, что тела 21-летней липчанки вместе с дочкой были обнаружены в одной из квартир в жилом доме. Погибшая проживала вместе с мужчиной, который в момент совершения преступления находился на работе. Оперативники выяснили, что 28 октября в гости к жертве пришла ее приезжая подруга, которая осталась на ночевку.

В настоящее время ее обвиняют в жестоком убийстве двух человек. Подозреваемая задержана. Она созналась в содеянном. По словам злоумышленницы, на нее “ что-то нашло”. Следствие считает, что главную роль в причинении множественных колото-резанных ран послужила неустроенная личная жизнь обвиняемой.

Преступление усугубляется тем, что женщина попыталась скрыть следы своей вспышки гнева: смыла пятна крови и уходя, заперла дверь ключом. Полиция возбудила уголовное дело по отношению к подозреваемой.