В Грузию прибыли пять кораблей НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов Тбилиси. Специалисты объяснили, что в акваторию страны зашла вторая постоянная противоминная группа Североатлантического альянса SNMCMG2. Речь идет о пяти боевых судах из Турции, Румынии, Болгарии, Италии и Испании (флагманский корабль).
В территориальные воды Грузии вошли суда НАТО. Корабли принимает департамент береговой охраны. Подразделением руководит капитан первого ранга Хавьер Нуньес де Прадо.
пресс-служба МВД Грузии
Напомним, что в Черном море запланированы маневры при участии Грузии и стран НАТО. Страны будут тренироваться для повышения уровня совместимости во время боевых действий, отработают усиление обороноспособности. В рамках мероприятий абордажная группа береговой охраны Грузии пройдет второй уровень сертифицирования НАТО (NEL-2). В порту Батуми иностранные экипажи встречали глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, глава департамента береговой охраны пограничной полиции Рамаз Папидзе, посол Польши Мариуш Машкевич и связной офицер НАТО Рушен Абидиноглу.
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Фото: Facebook / შინაგან საქმეთა სამინისტრო / Ministry of Internal Affairs of Georgia
Видео: police.ge
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