В Грузии задержали гражданина РФ с 7 кг наркотиков

Мужчина вез в ручной клади героин.

В Грузии задержали гражданина России с 7 килограммами наркотиков. Об этом рассказали представители МВД страны. Известно, что подозреваемым стал 41-летний мужчина. При обыске ручной клади правоохранительные органы нашли у него товара, которая на черном рынке ориентировочно стоит около двух миллионов лари (около 600 тысяч долларов).

По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере задержан гражданин РФ А. А., 1979 года рождения пресс-служба МВД Грузии

В полиции добавили, что мужчина пытался провезти с собой героин. Его поймали на автомобильной магистрали Лагодехи - Бакурцихе - Тбилиси в Восточной Грузии. Россиянину грозит тюремный срок от 8 до 20 лет или бессрочное лишение свободы.

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