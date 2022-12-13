Ираклий Кобахидзе рассказал о том, что в Тбилиси готовы облегчить положение граждан.

В Грузии высказались о возможности возобновления прямых рейсов с Россией. В эфире местного телеканала "Имеди" руководитель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе рассказал о том, что такая инициатива будет приветствоваться властями Тбилиси, так как рейсы между странами облегчат положение граждан. Он напомнил о том, что на территории РФ проживает сейчас порядка миллиона этнических грузин, а также азербайджанцы, армяне, имеющие грузинское гражданство.

В 2019 году Россия в одностороннем порядке приняла решение прекратить полеты. Это была своего рода санкция против Грузии, и она нанесла ущерб. Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, мы приветствуем. Ираклий Кобахидзе, политик Грузии

Напомним, что 18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией.

Фото и видео: Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, считающаяся экстремистской и террористической) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze