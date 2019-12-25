В Греции заявили, что предложение ЕС о сокращении потребления газа только усилит проблему

Иоаннис Иконому рассказал о решениях, которые Афины вынесли на рассмотрение в Брюсель.

В Греции заявили, что предложение Европейской комиссии о добровольном сокращении потребления газа в регионе только усилит проблему. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Skai сделал официальный представитель правительства страны Иоаннис Иконому. Чиновник напомнил СМИ о том, что сокращение на 15% не только не улучшит ситуацию с энергетическим кризисом, но также и усугубит ее.

Мы считаем, что это предложение не может обеспечить какого-либо решения. Оно не может никому помочь. Более того, оно лишь отложит проблему и сделает ее еще более острой. Иоаннис Иконому, пресс-секретарь кабмина Греции

Иоаннис Иконому уточнил, что Греция использует самый большой процент импортированного природного газа для того, чтобы производить электроэнергию. Иоаннис Иконому уверен в том, что кроме сокращения потребления газа существует и другой путь решения проблемы. При этом в самом кризисе чиновник обвинил российскую сторону. В Афинах выступают за принятие "потолка цен" на ресурсы. Власти предлагают использовать денежные средства из неиспользованных. В основном, речь идет о части кредитов фонд по восстановлению экономической системы ЕС.

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Фото и видео: Skai