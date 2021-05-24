В Греции выразили обеспокоенность ухудшением отношений России и ЕС

Греция готова помочь РФ и ЕС разрешить все спорные вопросы.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас выразил обеспокоенность ухудшением отношений между Россией и странами Евросоюза. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Дендиас отметил, что в настоящее время отношения между РФ и ЕС находятся на низком уровне.

Эта ситуация нас очень беспокоит. Греция придает особое значение развитию этих отношений. Никос Дендиас, глава МИД Греции

Дендиас подчеркнул высокую роль РФ в европейской культуре, а также в разрешении мировых вызовов и угроз. По его словам, Греция очень заинтересована в разрешении спорных вопросов России с Евросоюзом.

Ранее Сергей Лавров высказался об инциденте с самолетом Ryanair в Минске.

Видео: МИД России