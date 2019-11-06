В Госдуму до декабря внесут проект об упрощенном получении гражданства

При получении российского гражданства не нужно будет отказываться от гражданства другой страны.

Правительство внесёт в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства России. Этот законопроект предполагает отмену требования отказа от гражданства другой страны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонида Калашникова.

Мы добились для ДНР и ЛНР не требовать отказа от украинского гражданства при вступлении в российское. Тогда я задал вопрос президенту о том, что это несправедливо по отношению к другим гражданам. Леонид Калашников

Калашников уточнил, что законопроект в Госдуму внесёт правительство до декабря.

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