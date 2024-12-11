В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов

Автором инициативы выступил Андрей Свинцов из ЛДПР.

Российский депутат из нижней палаты парламента Андрей Свинцов от ЛДПР внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов". Дополнительно автор инициативы предлагает на законодательном уровне развить механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих подобную информацию. В настоящее время документ доступен в электронной базе.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в два федеральных закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и № 38-ФЗ "О рекламе". пояснительная записка

Парламентарий указал на то, что "тарологом" следует называть лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами, предсказывает клиентам будущие события, а также анализирует текущие жизненные ситуации человека, рекомендует ему решения по различным направлениям деятельности: семье, работе, режиму питания, финансовой грамотности. Депутат указал на то, что исходя из моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества, подобные услуги от "тарологов" относятся к категории вымыслов.

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Фото: Piter.tv