В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель политической партии КПРФ Алексей Корниенко. Депутат предлагает закрепить в качестве памятной даты 3 сентября не только как день завершения Второй мировой войны, но и как "день победы над милитаристской Японией".
Законопроектом предлагается изменить наименование дня на "3 сентября – День Победы над милитаристской Японией – окончание Второй мировой войны (1945 год)
пояснительная записка к документу
Автор инициативы рассказал, что в действующей формулировке не отражена суть победы, которая связана с полный разгромом вооруженных сил Японии. Некоторые историки считают, что закон "О днях воинской славы и памятных датах России" неполно отражает суть победы над Токио, а также ущемляет конституционные права и достоинство граждан России.
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции.
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