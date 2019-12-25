Депутаты КПРФ предлагают сдать памятной датой 3 сентября.

В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель политической партии КПРФ Алексей Корниенко. Депутат предлагает закрепить в качестве памятной даты 3 сентября не только как день завершения Второй мировой войны, но и как "день победы над милитаристской Японией".

Законопроектом предлагается изменить наименование дня на "3 сентября – День Победы над милитаристской Японией – окончание Второй мировой войны (1945 год) пояснительная записка к документу

Автор инициативы рассказал, что в действующей формулировке не отражена суть победы, которая связана с полный разгромом вооруженных сил Японии. Некоторые историки считают, что закон "О днях воинской славы и памятных датах России" неполно отражает суть победы над Токио, а также ущемляет конституционные права и достоинство граждан России.

Премьер Японии намерен провести референдум по конституции.