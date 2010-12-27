В Госдуме решили наградить Черчесова и футболистов сборной России почетными грамотами

На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Хорватии.

В Госдуме решили наградить Станислава Черчесова и его подопечных почетными грамотами. Депутаты считают, что благодаря этим людям Россия одержала "мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу". Об этом сообщает ТАСС.

Футболистов и главного тренера сборной предлагается наградить грамотой "За великолепное выступление на Чемпионате мира по футболу". Напомним, россияне впервые в истории вышли в четвертьфинал мундиаля, где уступили сборной Хорватии. Несмотря на поражение, жители РФ гордятся футболистами и их игрой.

Ранее мы писали, что ФИФА назвала Дениса Черышева открытием ЧМ-2018.

Фото: ru.fifa.com