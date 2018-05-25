Депутат предложил наказывать за "дурно пахнущие" носки в плацкарте

Это создает дискомфорт для других попутчиков.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил наказывать пассажиров плацкарта за грязные носки, так как они являются причиной дискомфорта. Об этом он рассказал Агентству городских новостей "Москва".

Очевидно, что, наверное, многие вещи, которые связаны с комфортным и безопасным передвижением наших граждан в электричках и в поездах дальнего следования, можно было бы отрегулировать, если бы контролирующий орган, например, Ространснадзор, имел полномочия для того, чтобы такие проверки проводить. Александр Васильев

Депутат еще раз отметил, что нужно уважительнее относиться к другим попутчикам и думать о комфортном пребывании остальных.

Фото: Piter.TV