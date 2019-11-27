В Госдуме поддержали запрет продажи спиртного в новогодние праздники

Власти Башкирии хотят запретить продажу алкоголя в регионе 3 января и в первой половине дня 4 и 5 января.

Первый зампредседателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов похвалил инициативу Башкирии, где решили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Об этом сообщила "Газета.ru".

Тумусов отметил, что было бы неплохо провести этот эксперимент, так как это даже не будет считаться нарушение закона. Правительство имеет право ограничивать время реализации спиртных напитков.

Власти Башкирии хотят запретить продажу алкоголя в регионе 3 января и в первой половине дня 4 и 5 января, так как именно в эти дни происходит больше всего пьяных "казусов".

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