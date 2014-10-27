Мэттью Миллер рассказал о контактах дипломатов в Дохе.

Вопрос возобновления полетов на территорию Афганистана обсуждался на встрече американской делегации и радикального движения "Талибан"*, которая состоялась в Дохе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. Чиновник напомнил СМИ о том, что большинство мировых авиаперевозчиков прекратили осуществлять рейсы в воздушную гавань Кабула после того, как к власти в стране Ближнего Востока пришли радикалы. Это произошло в августе 2021 года.

Среди обсуждавшихся вопросов было возобновление полетов, борьба с терроризмом, борьба с наркотиками, освобождение заключенных американских граждан. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе заявили, что США не видели признаков причастности РФ к перевороту в Нигере.

* - Талибан и талибы - запрещенное на территории России движение, которое признано радикальным, экстремистским и террористическим.

Фото и видео: YouTube / Defense Now