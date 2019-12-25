Госдеп: влияние РФ на Ливию имеет геополитические последствия для США

Чиновник из США рассказал о попытках РФ влиять на регион Африки.

В Госдепартаменте США считают, что влияние РФ на Ливию имеет геополитические последствия для Вашингтона. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил высокопоставленный чиновник из Белого дома. Его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства. Эксперт уточнил, что сейчас Ливия считается одним из крупнейших поставщиков нефти и газа. Власти не исключают того, что регион превратится в еще одну неуправляемую зону, в которой боевики смогут безнаказанно действовать.

Это не настолько серьезный двигатель интереса, как когда-то, но по-прежнему является фактором в мировых экономических вопросах. представитель США

Американский чиновник подчеркнул, что в настоящее время Москва вмешивается в дела Ливии (на южный фланг НАТО). По информации от Госдепа, ситуация перерастает в нечто такое, что может иметь геополитические последствия для США. Действия РФ в Вашингтоне считают проецированием влияния в Черной Африке.

Президент США Джо Байден перепутал Сирию и Ливию, выступая на саммите G7.

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