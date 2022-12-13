В Госдепе прокомментировали решение Пакистана покупать российскую нефть

Ведант Патель рассказал о задачах США по российским энергоресурсам.

Страны принимают решения об энергетических поставках самостоятельно. Соответствующее заявление перед журналистами на регулярном брифинге со СМИ в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, как власти ША относятся к решению руководства Пакистана о закупке российской нефти. Он добавил, что Белый дом через саммит "Большой семерки" (G7) являются сторонниками установления потолка цен на российские энергетические ресурсы, поэтому задача не состоит в том, чтобы убрать энергоресурсы РФ с глобального рынка, так как в мире остается спрос на такие поставки.

Касаемо закупок Пакистаном российских энергоносителей: каждая страна будет принимать свои собственные суверенные решения в отношении поставок энергоносителей. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

В Госдепе США добавили, что власти США также стараются не допустить того, чтобы прибыли от продажи российских энергоносителей применялись Кремлем для финансирования специальной военной операции на Украине.

Госдеп США пока не планирует публиковать полный доклад о выводе войск США из Афганистана.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State