В Госдепе не видят нужды в посредниках для решения миграционного кризиса

Нед Прайс оценил необходимость вмешательства РФ в урегулирование миграционного кризиса.

В американском внешнеполитическом ведомстве не видят нужды в посредниках для решения миграционного кризиса на государственной границе между Белоруссией и Польшей. Такую позицию журналистам во время регулярного брифинга в Госдепе США высказал официальный представитель Нед Прайс. Администрация Вашингтона заметила, что Москве не следует выступать в роли посредника в конфликте с беженцами между Минском и Евросоюзом. Такой необходимости специалисты не видят.

Я бы хотел отметить, что посредничество - это не то, что требуется в ситуации с Белоруссией. Что необходимо в данном случае, так это то, чтобы белорусский режим отказался от некоторых практик, которые мы наблюдали. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 15 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что Россия готова содействовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС в качестве переговорщика.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

