В Горелово пройдет репетиция Парада Победы с участием "Искандер-М" и "Тигров"

Под Петербургом днем пройдут репетиции парада военной техники к Дню Победы.

На территории военного аэродрома в Горелово пройдет репетиция парада Победы к 9 мая. Участие в мероприятии примут более 95 объектов спецтехники, среди который "Искандер-М" и "Тигры". Информацию подтвердили представители пресс-службы ЗВО.

Сегодня состоится тренировка парадных расчетов колесных машин и механизированной колонны. Участники займут взлетно-посадочную полосу. В 2018 году зрители смогут увидеть своими глазами легендарные БТР-82А, бронированные "Тайфун-к", машины реактивной артиллерии "Торнадо", зенитно-пушечные комплексы и многое другое.

Для технического обеспечения в поселке будут организованы мобильные пункты мойки, покраски и заправки.

Фото: Pixabay.com

