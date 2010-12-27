Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Горелово пройдет репетиция Парада Победы с участием "Искандер-М" и "Тигров"
Сегодня, 9:51
0
lesjasap
25

В Горелово пройдет репетиция Парада Победы с участием "Искандер-М" и "Тигров"

0
 
 

Под Петербургом днем пройдут репетиции парада военной техники к Дню Победы.

На  территории военного аэродрома в Горелово пройдет репетиция парада Победы к 9 мая.  Участие в мероприятии примут более 95 объектов спецтехники, среди который "Искандер-М" и "Тигры". Информацию подтвердили представители пресс-службы ЗВО.

Сегодня состоится тренировка парадных расчетов колесных машин и механизированной колонны. Участники займут взлетно-посадочную полосу. В 2018 году зрители смогут увидеть своими глазами легендарные БТР-82А, бронированные "Тайфун-к", машины реактивной артиллерии "Торнадо", зенитно-пушечные комплексы и многое другое. 

Для технического обеспечения в поселке будут организованы мобильные пункты мойки, покраски и заправки. 

Фото: Pixabay.com
 

Теги: горелово , искандер-м , парад победы , репетиция , тигры
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5