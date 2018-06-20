О пострадавших пока никакой информации нет.

Во вторник, 2 апреля, в Горелово на стройке торгового центра вспыхнул пожар. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, вспыхнули вагончики. О пострадавших пока никакой информации нет.

Вагончики строительные, только проезжал мимо сказано в сообщении

Причина возгорания неизвестна. На кадрах видно, что на месте инцидента сильное задымление. Местные жители отмечают, что очень тяжело дышится.

На месте ожидают пожарных.

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Фото: дтп и чп петербург/вк