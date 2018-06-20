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В Горелово на стройке торгового центра вспыхнул пожар
Сегодня, 21:59
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IRINA_CHALKINA

В Горелово на стройке торгового центра вспыхнул пожар

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О пострадавших пока никакой информации нет.

Во вторник, 2 апреля, в Горелово на стройке торгового центра вспыхнул пожар. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, вспыхнули вагончики. О пострадавших пока никакой информации нет.

Вагончики строительные, только проезжал мимо

сказано в сообщении

Причина возгорания неизвестна. На кадрах видно, что на месте инцидента сильное задымление. Местные жители отмечают, что очень тяжело дышится. 

На месте ожидают пожарных.

Ранее мы сообщали о том, что В Московском районе из-за пожара в детском саду эвакуировали 15 человек 

Фото: дтп и чп петербург/вк

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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