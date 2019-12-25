В Google Play нашли 47 игр с троянами

Такие приложения могут скрывать свои значки и навязчиво отображать рекламу.

Специалисты компании Avast обнаружили в приложении Google Play 47 игр, которые являются троянами HiddenAds. Такие программы могут скрывать свои значки на зараженных устройствах и навязчиво отображать рекламу, даже если пользователь удалит приложение.

В Avast заявили, что все эти приложения имеют низкие игровые возможности и низкий рейтинг. При этом они были загружены более 15 млн раз. Компания уже сообщила в Google Play о проблеме. Некоторые приложения все еще доступны для скачивания в магазине.

Такие вирусы, как HiddenAds, могут попасть в Google Play, скрывая свое предназначение и медленно внедряя вредоносные функции. При загрузке новых приложений специалисты рекомендуют вначале ознакомиться с отзывами на них. Также стоит обратить внимание, что разработчики таких программ обычно имеют в своем каталоге только одно приложение, что несомненно должно насторожить пользователей.

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Фото: pixabay.com