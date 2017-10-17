Как это работает: в Google Maps появились карты планет и спутников

Компания Google добавила научно-популярного функционала в популярный сервис Google Maps. Теперь любители космоса и фантастики смогут с их помощью путешествовать по картам планет Солнечной системы.

Google Maps запустил карты планет Солнечной системы

Накануне в популярном приложении Google Maps появилась новая функция. Теперь любой желающий сможет изучить карты всех планет и крупнейших спутников Солнечной системы в режиме 3D. Как сообщает пресс-служба Google, для создания виртуальных карт использовались официальные материалы NASA. В частности, исследователи обработали рекордный массив снимков зонда Cassini. В результате программисты смогли отметить на объемных моделях планет самые интересные географические точки: горы, впадины и кратеры. Некоторые из них можно увеличить настолько близко, что взору пользователей предстанут даже мелкие детали изображения. При этом разработчики старались сохранить параметры инопланетных объектов максимально приближенными к оригиналу.

На данный момент в открытом доступе для пользователей Google Maps находятся 16 космических объектов. Помимо известных планет вроде Марса, Венеры и Нептуна здесь можно найти спутники Ио и Титан. Пока что разработчики не уточняют: остановятся ли они на достигнутом, или будут прорисовывать оставшиеся небесные тела Солнечной системы.

Кстати, помимо шквала комплиментов в адрес Google, на просторах Сети можно найти и критику от экспертов. Ученые и астрономы-любители нашли уже несколько десятков неточностей в прорисовке планет и расположении конкретных объектов. В компании заявили, что изучают все замечания, и самые важные правки обязательно будут внесены на 3D-карты.

Как найти карты планет в Google Maps?

Канал Piter.TV изучил работу нового сервиса всего за 5 минут. Предлагаем вашему вниманию рассказ о принципах работы системы, ее преимуществах и недостатках, которые мы успели найти. Стоит отметить, что в работе "космических пространств" на Google Maps есть определенная сырость, но сам размах проекта вызывает наше однозначное восхищение и уважение.

Итак, первые сложности у пользователей возникают при попытке зайти на "планетарный раздел" сервиса. Мы перешли на maps.google.com и... не обнаружили там способа перейти к планетам. Все так же, как и раньше: обычные российские улицы и обычная выплывающая менюшка со стандартными функциями. Никакого космоса.

Ведомые интернет-инстинктами, мы зашли в блог компании Google. И там действительно нашли развернутое сообщение об их новинке с прямой ссылкой на сервис. Пока что это единственный способ попасть в космический раздел "Карт".

Что дальше? Пользователь "Карт" оказывается перед крупным трехмерным изображением Земли. Слева от нашей планеты всплывает и слегка подтормаживает список еще 15 небесных тел. Они почему-то расположены не по алфавиту и даже не по принципу удаленности от Солнца. За Меркурием следует Венера, а затем - Международная космическая станция и Луна. Следом - Марс, спутники Ио, Европа и Ганимед. Короче, определенная путанница присутствует.

Первым делом заходи на МКС. Оказываемся внутри фото космической станции формата 360 градусов. Это забавно: можно повертеть интерьеры капсулы вокруг себя, поразглядывать Землю из иллюминатора, почитать короткие справки про станцию и ее модули. Зачет!

Дальше изучаем планеты. Перед нами Венера и Марс. Из "плюсов" - возможность максимально близко подлететь к поверхности небесных объектов. Спасибо высококачественной прорисовке и фотографиям Cassini. Из минусов - все названия локаций обозначены по-английски и не очень понятны русскому читателю. Кроме того, всплывающая справка по каждой из отметок слишком коротка, не содержит графики и тоже... написана по-английски.

Переходим к спутникам. Плашка перехода по планетам продолжает тормозить, но отправляет нас на Ио. Вечный сосед Юпитера, названный в честь страдалицы Ио, появляется на экране. Вертим его, крутим, любуемся - но не видим ничего нового. Хотя и на такое "верчение" можно потратить минут 5-10. Интересно все-таки.

Попутно заглядываем на Марс. Любимая планета Рэя Брэдбери выглядит по-настоящему эпично: можно буквально заглянуть в каждый кратер и даже поискать на ней Curiosity. Впрочем, кое-где текстуры подвисают и выглядят неестественно. Что есть, то есть.

На этом наше предварительное ознакомление с Google Maps space edition закончилось. Оно оказалось приятным, хотя разработчикам стоило бы усилить адаптацию русской версии и чуть-чуть подумать над дополнительным контентом!

Видео: канал Piter.TV