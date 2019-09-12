Гидрометцентр: к концу недели в большинстве регионов России ожидается похолодание

В Ленинградской области будет всего около 16 градусов и продолжительные дожди.

Уже в конце недели ожидается резкое похолодание в большинстве российских регионов. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

В Центральном округе температура воздуха опустится до 11-17 градусов, в Москве – до 13-18 градусов. В Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Архангельской областях будет всего около 16 градусов и продолжительные дожди.

Похожая ситуация ожидается в Карелии, Вологодской и Архангельской областях, где будут дожди и похолодание до 10-15 градусов. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ночью вовсе будут заморозки до минус 1 градуса.

Также циклонический вихрь накинет на Петербург плотную пелену облаков.

Видео: YouTube/ bsomething