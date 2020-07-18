Оно состоит всего из одного слоя атомов и не видимо человеческим глазом.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Германии создано самое тонкое оптическое зеркало в мире. Об этом сообщается в журнале Nature.

Немецкие физики смогли создать зеркало из одного слоя, который не виден человеческим глазом. Атомы в нём расположены в двумерном массиве оптической решетки, которые образованы лазерными лучами.

Новое зеркало обладает толщиной в несколько десятков нанометров, что в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Это делает его самым легким в из всех возможных зеркал в мире.

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