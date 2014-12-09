Der Tagesspiegel написал статью о несбывшихся надеждах Берлина в отношении политики новой американской администрации.

В Германии рассказали о разочаровании действиями Байдена. Такие данные приводятся в статье немецкого издания Der Tagesspiegel. Автор материала утверждает, что европейские правительства с нетерпением ждали возвращения США к партнерским отношениям во внешней политике и вопросах безопасности после того, как новая администрация победила на выборах. Однако сейчас Европа, включая Берлин, понимает, что надежды не оправдались.

В статье упоминается, что перед первой личной встрече государственного секретаря США Энтони Блинкена и главой МИД ФРГ Хайко Маасом Вашингтон сделал важное заявление, касающееся Афганистана. При этом решение не было согласовано с союзниками. Еще одним разочарованием Берлина, по мнению СМИ, стала встреча Блинкина и Мааса в Брюсселе. Стороны не смогли договориться в отношении реализации проекта газопровода "Северный поток-2". В Госдепе США не исключили дальнейших санкций из-за строительства проекта.

Именно это всегда угрожал сделать Трамп...Даже немецкие противники трубопровода категорически против экстерриториальных санкций США. публикация Der Tagesspiegel

Вице-канцлер Германии выразил уверенность в том, что "Северный поток - 2" будет достроен.

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