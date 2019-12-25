В Германии призвали ЕС немедленно снять санкции с России

Партия "Альтернатива для Германии" призвала наладить отношения с РФ.

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла заявил, что санкции Евросоюза против РФ вредят немецкой экономике. Об этом информирует "РИА Новости".

По мнению политика, ограничения следует снять незамедлительно. Крупалла отметил, что позитивные отношения с Россией в настоящее время играют огромную роль.

Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно. Тино Крупалла, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии"

Политик подчеркнул, что от санкций по большей степени пострадали восточногерманские предприятия, которые вели тесное сотрудничество с Россией. По словам политика, партия "Альтернатива для Германии" поддерживает строительство "Северного потока-2", так как считает его гарантом энергетической безопасности" Германии.

Также Крупалла выразил удивление, что ФРГ в целом не ведет переговоры с Россией о закупке вакцин от COVID-19, а этим занимаются отдельные субъекты страны.

Ранее в Германии заявили о победе над третьей волной коронавируса.

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