В Германии на пожизненное отправился медработник, который убил от скуки 85 пациентов

Следствие считало, что Нильс Хегель убил 100 пациентов, но доказать вину в 15 случаев не удалось.

В Германии осудили бывшего медбрата, который за 5 лет убил 85 пациентов.

Нильс Хегель, работая в двух клиниках — в Ольденбурге и Дельменхорсте медбратом вводил пациентам лекарство, вызывающее остановку сердца. На суде он признался, что ему было скучно, а также он поведал суду, что он намеревался потом реанимировать пациентов, доказав тем самым, что он хороший специалист. Но в большинстве случаев пациенты умирали.

Впервые Нильс Хегель был осужден за двойное убийство, но расследование продолжалось. Его обвиняли в убийстве 100 человек, но вину за гибель 15 человек доказать не удалось. Сейчас состоялся суд, который отправил Нильса Хогеля на пожизненное заключения без права на сокращение срока через 15 лет.

Сейчас Нильсу Хогелю 42 года. Убийства он совершал с 2000 по 2005 года и был пойман со шприцов сотрудниками клиники. Возраст его жертв от 34 до 96 лет.

Видео: YouTube/buten un binnen