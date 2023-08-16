В Генеченске вынесли приговор местной жительнице за дачу взятки

Женщина пыталась передать деньги сотруднику ФСБ "за услугу".

Генический районный суд на территории Херсонской области признал виновной в даче взятки должностному лицу местную жительницу. Фигурантке расследовании назначен штраф в размере 2,9 млн рублей. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления силового ведомства страны. Специалисты уточнили, что в апреле 2023 года женщина пыталась передать денежные средства в размере 500 тысяч рублей сотруднику ФСБ РФ. За счет материального поощрения россиянка надеялась склонить сотрудника к непривлечению ее сына к уголовной ответственности за массовую рассылку анонимных сообщений об актах терроризма.

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Фото и видео: ФСБ России по Херсонской области