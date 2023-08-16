  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:49
119
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Генеченске вынесли приговор местной жительнице за дачу взятки

0 0

Женщина пыталась передать деньги сотруднику ФСБ "за услугу".

Генический районный суд на территории Херсонской области признал виновной в даче взятки должностному лицу местную жительницу. Фигурантке расследовании назначен штраф в размере 2,9 млн рублей. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления силового ведомства страны. Специалисты уточнили, что в апреле 2023 года женщина пыталась передать денежные средства в размере 500 тысяч рублей сотруднику ФСБ РФ. За счет материального поощрения россиянка надеялась склонить сотрудника к непривлечению ее сына к уголовной ответственности за массовую рассылку анонимных сообщений об актах терроризма.

В Брянской области пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть на территорию региона.

Фото и видео: ФСБ России по Херсонской области

Теги: взяточничество, генеченск, новые регионы, фсб, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии