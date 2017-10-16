Встроенный в борткомпьютер "ГАЗели NEXT" тетрис порадовал общественность

Российский сегмент всемирной паутины облетело видео с инструкцией, как найти и запустить игру тетрис, которая встроена в бортовой компьютер новинки.

В интернете появилась видеоинструкция как найти и запустить на борткомпьютере, установленном в новой "ГАЗели NEXT", самую популярную игру прошлых лет - тетрис.

На опубликованных кадрах видно руль и приборную панель, а мужчина за кадром рассказывает последовательность действий. Завести автомобиль, трижды включить правый поворотник, дважды активировать дальний свет, пять раз выжать педаль сцеплениям и поднять обороты двигателя до двух тысяч. После всех этих манипуляций включается тетрис, который исчезает автоматически, когда глушится двигатель.

Видео с этой инструкцией стремительно набирает популярность, на данный момент его просмотрели более полумиллиона раз. Многие, посмотрев этот ролик, ринулись искать на своих "ГАЗелях" тетрис. Некоторые сокрушается, что не обнаружили, хотя четко следовали всей инструкции. Другие считают, что это совершенно ненужная и даже опасная вещь в автомобиле: "Реально лучше бы коробку усовершенствовали, а они все в игрушки". Третьих попросту рассмешило данное видео: "Вот теперь действительно заживем!", "Планируется колонизация марса, фуууу это не интересно, вот у нас в газели тетрис можно поиграть"! Ну и еще часть считает, что это возможно всего лишь вирусная реклама.

Видео: YouTube/Top Video Channel