В Гатчинском районе собака принесла хозяину человеческий череп

Полусгнившее тело нашли неподалеку в землянке.

Житель деревни Погост Гатчинского района Ленобласти ужаснулся находке, принесенной его собакой на прогулке. Как стало известно Piter.TV 18 марта, пёс притащил хозяину человеческий череп.

Прибывшая на место полиция обследовала территорию, где была найдена часть скелета, и обнаружила землянку с полусгнившим трупом внутри. Отмечается, что видимых следов насильственной смерти на теле не нашли, труп направили в морг Гатчины. Согласно результатам экспертизы, тело принадлежит петербуржцу 1967 года рождения. Известно, что мужчина жил в поселке Высокоключевой Гатчинского района и числился без вести пропавшим с октября 2019 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге уже три недели ищут пропавшего молодого таксиста

Фото: pixabay