В Гатчинском районе произошло страшное ДТП с автобусом и "Ладой"

Есть пострадавшие.

Очевидцы сообщили, что 14 января в Гатчинском районе Ленинградской области произошло страшное ДТП после того, как иномарка помешала "Ладе Калине" и она вылетела на встречку под автобус.

Известно, что авария случилась на 35 километре Киевского шоссе. По предварительной версии "Киа Сид", за рулем которой сидела 20-летняя девушка пошла на обгон автобуса. В какой-то момент ее начало заносить, а на встречке оказалась "Лада Калина". Отечественный автомобиль попытался уйти от удара и вылетел под автобус. После столкновения легковушку откинуло в кювет.

В результате происшествия погиб 27-летний водитель "Лады". Остальные не пострадали. По факту случившегося ведется проверка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург