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В Гатчинском районе произошло страшное ДТП с автобусом и "Ладой"
Вчера, 15:00
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nadiputintseva
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В Гатчинском районе произошло страшное ДТП с автобусом и "Ладой"

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Есть пострадавшие.

Очевидцы сообщили, что 14 января в Гатчинском районе Ленинградской области  произошло страшное ДТП после того, как иномарка помешала "Ладе Калине" и она вылетела на встречку под автобус.

Известно, что авария случилась на 35 километре Киевского шоссе. По предварительной версии "Киа Сид", за рулем которой сидела 20-летняя девушка пошла на обгон автобуса. В какой-то момент ее начало заносить, а на встречке оказалась "Лада Калина". Отечественный автомобиль попытался уйти от удара и вылетел под автобус. После столкновения легковушку откинуло в кювет.

В результате происшествия погиб 27-летний водитель "Лады". Остальные не пострадали.  По факту случившегося ведется проверка. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: дтп , дтп со смертельным исходом , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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