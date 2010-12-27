В Гатчинском районе отреставрируют усадьбу Владимира Набокова

Отметим, что в 2019 году страна отметит 120-летие со дня рождения Владимира Набокова.

В стенах музея-усадьбы "Рождествено" прошло совещание членов правительства Гатчинского района. В процессе совещания глава музея-усадьбы "Рождествено" Ирина Авикайнен рассказала, что в последних месяцах нынешнего года года пройдут реставрационные работы фамильной усадьбы известного русского писателя Владимира Набокова. Об этом сообщается в сетевом издании "Гатчинская Служба Новостей".

Подготовлен достойный проект реставрации нашего музея. Работы будут продолжительными, поэтому тем, кто хочет посетить музей, желательно не откладывать посещение на следующий год. Ирина Авикайнен

Отметим, что в 2019 году страна отметит 120-летие со дня рождения Владимира Набокова. В музее также отпразднуют знаменательную дату: состоятся уникальные выставки, посвященные жизни и творчеству Набокова, а также открытые лекции и конференции.



Также в непосредственной близости от усадьбы создадут большой музейный многофункциональный центр.